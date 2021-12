Tesmec, nuovi contratti per 15 milioni di euro in Repubblica Ceca e Israele

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, si è aggiudicata, in Repubblica Ceca e in Israele. I contratti sono stati vinti dalla controllata Tesmec Rail e hanno un, di cui 13 milioni di euro per quello in Repubblica Ceca e 2 milioni di euro per quello in Israele."Siamo molto soddisfatti per le due nuove commesse che rappresentano, oltre che delle nostre capacità tecnologiche - ha commentato il- In particolare, il progetto della stazione appaltante ceca risulta particolarmente innovativo, poiché basato sul cambiamento del principio tecnologico e per tale motivo in grado di garantire il rispetto dei più elevati parametri tecnici, ecologici e operativi, mentre Israele può costituire un vero e proprio hub per il nostro sviluppo futuro nell’intera area mediorientale".Il contratto nella Repubblica Ceca è stato aggiudicato da ELZEL Elektrizace železnic Praha, società leader nella progettazione, produzione, assemblaggio e costruzione di catenarie elettriche in Repubblica Ceca e in Slovacchia. Lo scopo del contratto riguarda la fornitura didella catenaria ferroviaria dotati di sistema di bordo ETCS per utilizzo intemodale in Europa e didella linea elettrica ferroviaria. La consegna dei veicoli e delle unità è prevista nel quarto trimestre 2022.L'altro contratto, in Israele, è con Linom Ltd., società leader nel campo dell’ingegneria civile, aggiudicataria di un contratto quadro con leFerrovie Israeliane della durata di 5 anni per la realizzazione di nuove linee e la manutenzione e l'elettrificazione delle esistenti. L'ordine riguarda la fornitura didelle linee ferroviarie, con possibilità di upgrade come treno e come sistema di diagnostica, e rappresenta l'ingresso del Gruppo Tesmec nel settore ferroviario in Israele. La consegna del veicolo è prevista nel primo trimestre 2022.