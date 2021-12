Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Prysmian

CNH Industrial

Exor

Mediobanca

Stellantis

Alerion Clean Power

Ferragamo

Salcef Group

GVS

Juventus

Caltagirone SpA

Mutuionline

IGD

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sull'dell'1,86%. A pesare sono i timori legati al dilagare dellae le incertezze della, con il senatore democratico moderato Manchin che ha fermato la speranza del presidente Biden di veder approvato il piano di investimenti da 1.750 miliardi di dollari. Tra gli osservatori c'è anche chi suggerisce che le incertezze legate all'andamento della pandemia stiano spingendo quegli investitori che hanno cavalcato il rally dei mercati nel 2021 aL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,46%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,23 dollari per barile, in netto calo del 6,53%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.crolla, con una flessione dell'1,88%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,99%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,82%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno l'1,63%; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,55%, scendendo fino a 28.669 punti.In discesa il(-0,9%); come pure, negativo il(-0,77%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,08 miliardi di euro, in calo del 42,97%, rispetto ai 3,65 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,78 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,07%.avanza dello 0,51%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,64%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,23%),(+3,45%),(+1,23%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,37%.In caduta libera, che affonda del 4,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,93%.