Antitrust avvia istruttoria su Mastercard per pagamenti contactless

(Teleborsa) -per accertare l'esistenza di, in particolare all'articolo 102 relativo all'abuso di posizione dominante, nell'ambito dei, che avvengono senza inserimento della carta nel POS e digitazione del PIN, ma con il semplice contatto della carta o anche dello smartphone o smartwatch o di qualsiasi altro dispositivo abilitato.La delibera dell'Authority segue la, la società italiana che gestisce l'omonimo circuito Bamcomat e PagoBancomat e le relative carte,nel luglio scorso, che chiedono di modificare i terminali POS in modo che, nel caso di pagamenti contactless con le carte che recano due marchi (carte co-badged), al pagatore sia sempre richiesto di avvicinare due volte la carta al POSe non sia più possibile, invece, pagare avvicinando solo una volta la carta, (single-tap).Bancomat, ricordando che le carte co-badged rappresentano il 99% delle carte emesse e che le sue mono-brand sarebbero del tutto residuali, denuncia unaidonea ad incidere sulle dinamiche concorrenziali del mercato e a minare, nel lungo periodo, la presenza di Bancomat nel mercato.Ilavviato dall'AGCM dovrà