Avio, Marcella Logli cooptata in CdA

Avio

(Teleborsa) - Il CdA di, acquisito il parere del Comitato Nomine e Compensi e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione Marcella Logli, quale Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente della società.La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate in data 23 agosto 2021 da Stefano Pareglio, Consigliere non esecutivo e indipendente, nonché membro del Comitato Sostenibilità della società.Marcella Loglidella società.Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nel corso della stessa riunione ha provveduto ad accertare in capo a Marcella Logli il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance per l’assunzione della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza. Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, verificato il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi stabilito dalla società.Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, infine, a nominare il neonominato Consigliere quale componente del Comitato Sostenibilità in sostituzione del Prof. Stefano Pareglio.