Banche, iniziano aumenti di buffer anticiclico. Scope: cammino lungo e tortuoso

(Teleborsa) - Alcuni paesi europei hanno effettuato i primi passi per(countercyclical capital buffer, CCyB), ovvero il capitale che viene accumulato dagli istituti di credito per creare riserve che rafforzino la resilienza del settore durante i periodi di stress in cui si verificano perdite. Sebbene le banche europee si stiano quindi avviando "", la strada verso la piena normalizzazione "sarà lunga e tortuosa", secondo un'analisi di Scope Ratings. A proposito dell'outlook del settore bancario del Vecchio Continente, "l'incertezza si è in qualche modo dissipata con la fine dei programmi di moratoria, ma rimane un massiccio sostegno fiscale e monetario", ha affermato Marco Troiano, Head of Financial Institutions presso l'agenzia di rating.Il passaggio ad aumenti formali della riserva di capitale anticiclica in tutta Europa "è ancora più episodico che effettivo a questo punto" si legge nel rapporto. La scorsa settimanahanno annunciato iniziative per aumentare i tassi di CCyB (dopo un'introduzione graduale di 12 mesi). Laè in prima linea, avendo annunciato un aumento all'1% (che entrerà in vigore da settembre 2022) e puntando a ulteriori aumenti al 2,5%, a seconda dei dati che emergeranno.La, intanto, intende normalizzare il proprio CCyB ai livelli pre-crisi nella sua prossima riunione "una volta che il ciclo economico e finanziario confermerà che il sistema bancario è in grado di sostenere la crescita". Altri paesi non si sono ancora pronunciati esplicitamente, anche se molte nazioni hanno suggerito che stanno monitorando le loro economie per rilevare eventuali segnali e si muoveranno di conseguenza.L'impatto di riserve di capitale anticicliche più elevate non sarà comunque significativo, secondo l'agenzia di rating.. "Le grandi banche dell'Eurozona hanno capitale in eccesso e molte stanno distribuendolo agli azionisti tramite dividendi speciali o riacquisti. Requisiti più elevati potrebbero contribuire a più capitale rimanente nel sistema", ha affermato Troiano. In tutto ciò, il diffondersi della variante Omicron potrebbe complicare i piani verso una normalizzazione, anche se il suo impatto non è ancora prevedibile.