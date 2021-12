Bolloré, offerta da 5,7 miliardi di euro per gli asset logistici in Africa

Bolloré

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Paris e controllata dall'omonima famiglia, ha reso noto di aver ricevuto un', uno dei principali attori mondiali nel trasporto e nella logistica di container, per acquisire il 100% di, che comprende tutti gli asset di trasporto e logistica del gruppo Bolloré in Africa. L'offerta si basa su un enterprise value diIl gruppo Bolloré, si legge in una nota, haper due diligence e trattative. Il completamento della vendita richiederebbe l'approvazione delle autorità di regolamentazione e della concorrenza, nonché di alcune controparti di Bolloré Africa Logistics.Ottima la performance di, che si attesta a 4,758 con un aumento del 9,78%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 4,829 e successiva a 4,959. Supporto a 4,699.