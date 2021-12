Conftrasporto, Uggè: iniziativa Lombardia per nuovi autisti da sviluppare in tutta Italia

(Teleborsa) - “Finalmente è stato riconosciuta l’importante funzione dell’autotrasporto e del suo personale, che quotidianamente garantisce che il sistema Paese delle merci possa funzionare”. Il presidente di, ha accolto così la notizia del sostegno economico al conseguimento delladi autista approvato oggi dalla. “Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Lavoro Melania Rizzoli hanno portato in approvazione oggi una misura molto importante per il nostro settore: fino a 8mila euro per persona, da destinare alle imprese, per il conseguimento delle patenti specifiche e per l’assunzione nelle aziende del trasporto merci su strada”, ha spiegato Uggè.“Con questa norma si è data una prima risposta alla mancanza diin Italia – ha ricordato il presidente di Conftrasporto - Un ringraziamento va alla presidente della Commissione Trasporti Claudia Carzeri che, così come il presidente della Regione, ha costantemente ascoltato le proposte che il mondo associativo diha avanzato a nome delle imprese del settore che vogliono poter lavorare in Lombardia”. “L’auspicio è che le altre Regioni italiane possano replicare la misura lombarda per venire incontro alle esigenze delle imprese dell’autotrasporto e contribuire all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”, ha concluso Uggè.