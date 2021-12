Covid, terapie intensive occupate di nuovo sopra mille: non succedeva dalla fine di maggio

(Teleborsa) - Sonoi positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.213. Sono invecelein un giorno (ieri 137). Sonoe antigenici per il coronavirus effettuati. (Ieri 337.222). Il tasso di positività è al 3,6%, in calo rispetto al 4,8% di ieri. Sono 1.012 i pazienti inin Italia, 25 in più rispetto a ieri. Mille persone nelle terapie intensive non si registravano in Italia dal 31 maggio scorso quando il totale era 1.033 i pazienti ricoverati.con sintomi nei reparti ordinari sono 8.381, 280 in più rispetto a ieri. I 30.798 nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore rappresentano il livello più alto dal 21 novembre del 2020, quando se ne registrarono 34.767. Per trovare invece un numero di morti superiore ai 153 rilevati oggi si deve risalire allo scorso 27 maggio, quando furono 171.