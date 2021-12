Il calendario 2022 degli eventi societari di Tesmec

Società che si occupa della manutenzione e dell’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica

Tesmec

(Teleborsa) - La, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.Il management diha inoltre comunicato che, in occasione dei Consigli di Amministrazione di approvazione dei risultati di periodo sono previste apposite conference call con la comunità finanziaria, indicativamente tra le ore 14:00 e 15:00.CDA: Approvazione del progetto di bilancio di Tesmec SpA. e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazioneCDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022