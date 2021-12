Il settore costruzioni a Milano si muove in territorio positivo (+1,11%)

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 40.928,7 in guadagno dell'1,11%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 514, dopo aver avviato la seduta a 510.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,01%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,53%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,12%.Composta, che cresce di un modesto +0,61%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,53%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,44%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%.