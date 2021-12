In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -in flessione dell'1,23% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.568 punti, ritracciando dell'1,14%. In ribasso il(-1,1%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,01%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,90%),(-1,82%) e(-1,65%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,99%.Crolla, con una flessione del 2,98%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,66%.(+2,06%),(+1,88%),(+1,59%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,71%.In caduta libera, che affonda del 5,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,78 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -205 Mld $; preced. -190,3 Mld $)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,1%; preced. 6,7%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 110,2 punti; preced. 109,5 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -15,6 Mld barili; preced. -4,58 Mln barili)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%).