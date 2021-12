Inps, flessione nel quinquennio 2016-2020 del numero di beneficiari di assegni al nucleo familiare

(Teleborsa) - Negli ultimi due anni del quinquennio 2016-2020 si è registrata unaper tutte le categorie di lavoratori del numero di beneficiari dial nucleo familiare rispetto all’anno precedente, più contenuta nel 2019, molto più evidente nel 2020. È quanto segnalato dall'Inps in una nota. Riguardo laper, nel 2020, come negli anni passati, la maggior parte dei beneficiari tra i lavoratori dipendenti del settore privato e tra i lavoratori domestici si è distribuita nelle regioni del, mentre le restanti tipologie si sono concentrate nel: in particolare il 76,0% dei beneficiari dei lavoratori agricoli si è concentrato nelle regioni del Sud dell’Italia.L’dell’assegno nel 2020 per i lavoratori agricoli è risultato pari ae si è confermato più alto rispetto alle altre tipologie di lavoratori. Inoltre, l’importo medio si conferma costantemente più elevato per il genere maschile, tranne per i pensionati del settore privato per i quali risulta pari a 700 euro/anno per le donne e 495 euro/anno per gli uomini.Nel 2020, il numero di beneficiarie di indennità ditra idel settore privato (compresi i lavoratori agricoli), che hanno iniziato nell’anno a percepire l’indennità è fortemente diminuito rispetto all’anno precedente (-6,7%) e sono risultate pari a circa 180.000; in controtendenza il numero di beneficiarie tra iper i quali si registra un aumento negli ultimi due anni. Nella parte di Osservatorio dedicato al congedo parentale, per l’anno 2020 è stata introdotta una nuova variabile di(tipologia di congedo), che mette in evidenza il numero di beneficiari che nel corso dell’anno hanno usufruito del congedo parentale e/o del congedo Covid-19. In quest’ultima tipologia sono stati ricompresi tutti i lavoratori che si sono avvalsi di almeno un giorno di congedotra tutte le tipologie previste dai diversi decreti emergenziali. Emerge, da questa analisi, che tra i lavoratori dipendenti, i beneficiari di congedi Covid-19 sono stati circa 291.000 con in media 17 giornate autorizzate; mentre i lavoratori autonomi (circa 11.000) e i lavoratori parasubordinati (circa 2.600), hanno beneficiato in media di 22 giornate.Il 51% dei(circa 147.000) di congedi Covid-19 tra i lavoratori dipendenti del settore privato sono donne e risiedono al Nord; complessivamente il 21% di uomini (circa 60.000) è ricorso a questa tipologia di congedo, solo il 3% di uomini si riferisce alle regioni del Sud e delle Isole. L’analisi delle varie tipologie dipermette di capire che solo nel prolungamento deie nei congedi straordinari, c’è una prevalenza marcata di beneficiari di genere femminile pari rispettivamente al 79,2% e al 58,1%, mentre per le altre prestazioni emerge una sostanziale parità tra i due generi.