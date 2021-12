Intesa Sanpaolo, patto Fondazioni per rinnovo CdA

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - I Presidenti di Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna hanno sottoscritto, in data odierna, un patto parasociale avente ad oggetto la preventiva consultazione, la presentazione e il voto, nell’assemblea degli azionisti diprevista entro il mese di aprile 2022 (o per la diversa data che fosse fissata o alla quale fosse rinviata), di una lista congiunta per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo: per gli esercizi 2022/2023/2024, per la determinazione del numero dei consiglieri entro il limite massimo statutario e per la proposta concernente i relativi compensi, nonché per la proposta e nomina quale Presidente e Vice Presidente rispettivamente del primo e del secondo nominativo indicati nella lista congiunta.