Karyopharm ed Menarini siglano accordo licenza esclusivo per NEXPOVIO

Karyopharm Therapeutics

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica statunitense quotata al Nasdaq, e il, hanno firmato unper la commercializzazione del(selinexor) di karyopharm inuropa, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Leichtenstein e America Latina.L'accordo prevede ildi una somma pari aa Karyopharm e la possibilità di corrispondere fino aa doppia cifra sulle vendite nette.Il, commercializzato negli Stati Uniti con il nome XPOVIO, è un farmaco per il(ematologici e potenzialmente anche tumori solidi). E' indicato per iin quanto necessitano di opzioni terapeutiche diverse a causa della resistenza alle cure di prima linea, e potrebbe essere usato anche per il(per esempio tumore dell’endometrio).Già commercializzato negli Stati Uniti, il farmaco ha ricevuto dalla Commissione europea l’autorizzazione allaper il trattamento del mieloma multiplo in pazienti in età adulta che: sono già stati trattati precedentemente con almeno 4 terapie; la loro malattia è refrattaria; hanno dimostrato una progressione della malattia durante l’ultima terapia somministrata.alla commercializzazione in Europa del prodotto in combinazione con Velcade (bortezomib) e desametasone a basso dosaggio per il trattamento dela seguito di almeno una terapia precedente.Il(Committee for Medicinal Products for Human Use) valuterà la domanda per l’autorizzazione alla commercializzazione – e rilascerà una opinione per la Commissione Europea – per quanto concerne la possibile, entro la