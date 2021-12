Kolinpharma, assemblea approva aumento di capitale per piani di incentivazione

Kolinpharma

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvatodenominati Piano di Stock Option 2021-2024 e Piano di Stock Option Retention, approvati dal consiglio di amministrazione in data 2 dicembre 2021. In particolare, ha ricevuto il via libera la proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranche entro il termine del 31 dicembre 2025, per, da realizzarsi mediante l'emissione, anche in più tranche, diin regime di dematerializzazione, da riservare esclusivamente in sottoscrizione ai dipendenti della società, in ragione di 1 azione ordinaria ogni 1 opzione gratuitamente assegnata dal CdA."Attraverso i Piani di Stock Option intendiamo creare degli strumenti di incentivazione a favore dei collaboratori con l'obiettivo di maggior coinvolgimento nelle strategie di crescita di medio-lungo termine e creazione di valore allineando gli interessi delle risorse interne con quelli degli azionisti - ha commentatodi Kolinpharma - Come emerge nel Bilancio di Sostenibilità il capitale umano per Kolinpharma ha sempre assunto valore rilevante per tale motivo puntiamo a fidelizzare gli attuali collaboratori e risultare attrattivi per quelli futuri".