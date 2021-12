Lavoro, da impatto Covid a spinta "green e white": il rapporto CNEL

(Teleborsa) - "Il, leaccentuate dallaTutti i dati, anche qui presentati, mostrano segnali di una ripresa economica consistente, anzi superiore alle aspettative e alle medie europee, resta tuttavia molta strada da fare per recuperare i posti di lavoro perduti soprattutto da donne e giovani ma sono certo che i comparti della 'green' e 'white' economyLo ha affermato il presidente del CNEL,introducendo il XXIII Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva 2021 del CNEL, presentato oggi nel corso di un’Assemblea straordinaria del Parlamentino di Villa Lubin sottolineando cheper la transizione ecologica, le professioni sociali e sanitarie, i servizi alla persona e di educazione conosceranno un exploit e il Piano di Ripresa e resilienza, genererà occasioni di acquisizione di nuove competenze anchePresenti anche il segretario generaleil Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il Director for Employment, Labour and Social affairs, OCSE; l'Head of Unit ad interim for Social policies Eurofund,e la consigliera CNEL e docente dell’Università di Roma Tre,che ha moderato il dibattito con le organizzazioni rappresentate al CNEL.Ilsi apre con un’analisi dello scenario e dell’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Spazio alle prospettive di nuova stagione per ledel lavoro tra azioni dell’Unione Europea e riforme nazionali passando per il focus sul lavoro delle nuove generazioni fino alla. Non manca il capitolo dedicato alle grandi novità della nuova edizione del Rapporto che da spazio al lavoro libero professionale. Altro contenuto innovativo, il capitolo 12 in cui per la prima volta in Italia si sviluppa un’analisi sul lavoro delle persone private della libertà personale.Il documento del CNEL poi analizza l’impatto degli incentivi all’occupazione, la proposta europea per “salari minimi adeguati” nella prospettiva dell’ordinamento italiano, la contrattazione decentrata ai tempi della pandemia da Covid 19, le misure di sostegno al reddito nel 2021 fra emergenza Covid e ripresa economica e il reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. Il capitolo 11 è dedicato allo sviluppo della sanità integrativa e la risposta dei fondi sanitari alla pandemia da Sars-CoV2 mentre il 13, altra analisi innovativa, è sui green jobs, i lavori legati al Green Deal Europeo. Chiude il rapporto l’aggiornamento a dicembre 2021 dei numeri dell’Archivio nazionale“Le forme di lavoro precario, come il part-time involontario e i contratti a termine sono diffuse ed elevate. Qui i caratteri negativi non consistono solo nella quantità di lavori temporanei, ma nella loro spesso brevissima durata che impedisce ogni prospettiva di sviluppo, e per altro versoo nei tempi lunghi della possibile trasformazione. Questo è un segno drammatico della incertezza delle prospettive che pesa anche sulle imprese disponibili ad assumere. Per contrastare queste forme di precarietà possono essere solo parzialmente utili i vari tipi di incentivi alla stabilizzazione, anche piùha aggiunto Treu.La crisi sanitaria - si legge -, penalizzando particolarmente in una prima fase soprattutto i settori a prevalenza femminile, come il commercio. Tuttavia, nonostante le maggiori difficoltà in termini di conciliazione, soprattutto per le lavoratrici con figli piccoli nel periodo della didattica a distanza, il sistema degli ammortizzatori sociali, e la diffusione del lavoro da remoto sono riusciti a contenere le perdite occupazionali, per cui nel complesso i divari di genere in termini di livelli occupazionali sono rimasti relativamente stabili. Difficoltà maggiori per le madri che, a causa della chiusura delle scuole, sono dovute rimanere a casa ad accudire i figli, rinviando le decisioni di partecipazione al momento di superamento della pandemia e per i giovani. I più giovani hanno difatti registrato il calo occupazionale più marcato nelle prime fasi della crisi; tuttavia, proprio grazie alla veloce risalita del lavoro a termine verificatasi negli ultimi mesi, gli occupati più giovani hanno registrato nella prima parte dell’anno una dinamica molto positiva".Il dato senza dubbio più eclatante che emerge dal Rapporto e che connota da anni l’evoluzione delle relazioni industriali nel nostro Paese è la. Si tratta di un fenomeno che si registra senza sosta da almeno un decennio.risultano depositati al CNELvigenti per i lavoratori del settore privato. Rispetto ai dati rilevati un anno fa, l’incremento appare vistoso: ben 77 CCNL, pari a un +9%. Vi sono settori più dinamici di altri; gli incrementi percentuali maggiori si registrano nei settori contrattuali “chimici” (+38%), “lavoro domestico” (+22%), “istruzione, sanità, assistenza, cultura, enti” (+17,5%). L’unico settore contrattuale in cui il numero di contratti nell’anno in esame si è ridotto è “edilizia, legno, arredamento” (-6,6%).Una delle eredità - rileva il rapporto - che sembrano affermarsi dopo la crisi del Covid-19i che hanno difficoltà a inserirsi nei circuiti produttivi, mentre al contempo le ampie oscillazioni dell’attività economica, e conseguentemente della domanda di lavoro, prodottesi a seguito della pandemia, hanno determinato problemi di scarsità di manodopera in diverse imprese che si sono ritrovate nella necessità di ampliare gli organici in tempi rapidi, eventualmente anche a seguito della riduzione attuata nei mesi precedenti., quello della"I bassi livelli di qualifiche dei lavoratori italiani, accompagnati dal persistere di popolazione in età da lavoro senza appropriati titoli di studio (LFS-Eurostat, 2020) evidenziano, infatti, come occorra investire molto in formazione, certamente durante tutto il percorso della vita di un individuo, ma con una attenzione particolare alla formazione continua, aspetto di cui gli attuali provvedimenti poco discutono".Dall’analisi emerge, infine, che l’incidenza di lavoratori(30%) e nelle costruzioni, dato in linea anche in Italia con i risultati ottenuti dall’analisi sull’applicazione del concetto europeo di Environmental Economy (Commissione Europea, 2020d). Altresì, le professionisono concentrate in edilizia (45%), nei servizi sociali privati (10.5%) e in manifattura (9.1%).