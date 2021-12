Limature per l'indice delle aziende sanitarie (-0,63%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre ilconsolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 317.827,1, in calo dello 0,63% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 904, dopo aver iniziato gli scambi a 904.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che presenta un pessimo -2,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.