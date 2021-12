Omicron "guastafeste": 8 milioni di italiani annullano vacanze

(Teleborsa) - Nel secondosegnato dalla lotta alla pandemia - nonostante la campagna vaccinale proceda piuttosto spedita nel nostro Paese - torna la paura, in scia alla nuova-e annessa crescita dei contagi - che rischia letteralmente di rovinare le feste agià con la valigia in mano. Tanto che, ad oggi,hanno deciso di rinunciare a viaggi e vacanze per i giorni di Natale e Capodanno, scegliendo così di restare a casa.he torna a spaventare il- già duramente provato da mesi di restrizioni - arriva dal borsino delle vacanze di fine anno diNel dettaglio, poco più della metà degli italiani (52%) avrebbe deciso di andare in vacanza per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Al netto di chi è ancora indeciso (15%), gli italiani pronti a fare le valigie sarebbero 18 milioni e 9 su 10 sceglieranno mete italiane. Sul versante opposto, sono 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non partire (48%): il 12,4% di costoro perché "pur volendo ha ancora timore a viaggiare" e ilNumeri verosimili, confermano anche dalla Fiavet. Mala già chiara tendenza alla disdetta potrebbe aumentare qualora venissero introdotte(non resta che attendere cosa deciderà la cabina di regia presieduta dal Premier Draghi, convocata per il 23 dicembre). Al momento, nessuna decisione è stata presa ma a dettare l'agenda - come da due anni a questa parte - saràE c'è addirittura chi tra gli operatori del settore si spinge a ipotizzare che si possa arrivare a oltrePer quanti hanno, comunque, deciso di trascorrere fuori le festività, le mete più ricercate restano