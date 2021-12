Oracle, maxi deal da 28,3 miliardi di dollari per acquisire Cerner

Oracle

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore informatico, ha raggiunto un, società leader nelle cartelle cliniche elettroniche, tramite un'offerta pubblica di acquisto (OPA) interamente in contanti per 95 dollari per azione, pari a circa. L'accordo, che dovrebbe chiudersi nell'anno 2022, rappresenta la più grande acquisizione di sempre per Oracle e le consentirà di utilizzare i dati di Cerner per addestrare e migliorare i suoi servizi cloud basati sull'intelligenza artificiale."Lavorando insieme, Cerner e Oracle hanno la capacità di trasformare l'assistenza sanitaria, consentendo loro di prendere decisioni terapeutiche migliori con risultati migliori per i pazienti", ha affermato Larry Ellison, presidente e Chief Technology Officer di Oracle.