Pensioni, Draghi incontra sindacati: "Modifiche alla Fornero mantenendo sostenibilità"

(Teleborsa) -, che si sono riuniti ieri a Palazzo Chigi per discutere del. L'incontro è stato un'occasione per il Premierper confermaresulla riforma della legge Fornero nell'ambito diMa Draghi ha chiarito alle parti sociali "possiamo lavorare sudelle pensioni nel medio e lungo periodo e all'interno del contesto europeo".Ai- ha spiegato il segretario della Cisl Luigi Sbarra - parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il consigliere economico Marco Leonardi e i ministri competenti: quello del Lavoro Orlando, quello dell'Economia Franco e quello della PA Brunetta. Non sarà presente invece il Premier. "Abbiamo riaffermato il principio che il. Il giudizio è positivo: finalmente apriamo il cantiere della riforma Fornero, nella prospettiva di rendere il nostro sistema più flessibile più equo, più sostenibile", ha commentato Sbarra."Si è deciso di aprire. Con tre confronti: sulla flessibilità in uscita, sulla previdenza per giovani e donne e sulla previdenza complementare", ha confermato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, aggiungendo "domani ci invieranno un calendario di incontri".