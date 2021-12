Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Dopo il buon andamento dei mercati asiatici, anche gli Eurolistini provano il rimbalzo dal sell-off di ieri, anche se i timori sulla diffusione della variante Omicron rimangono sotto osservazione da parte degli investitori. Sul fronte macroeconomico, a ottobre prosegue per il quinto mese consecutivo la crescita congiunturale del, mentre il peggiorerà ulteriormente all'inizio del nuovo anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,13. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 68,93 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +132 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,96%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,48%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.800 punti.Poco sopra la parità il(+0,25%); senza direzione il(-0,18%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,90%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,64%.In luce, con un ampio progresso dell'1,39%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,3%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.del FTSE MidCap,(+2,75%),(+1,86%),(+1,77%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.