Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York cheinnescato dai timori per il rapido diffondersi della, dallee dallovoluto dal presidente Biden.Sul fronte macroeconomico, non sono attesi molti dati significativi nella giornata odierna. Prima dell'Opening Bell, il Bureau of Economic Analysis (BEA) ha pubblicato l'indice delle partite correnti Sulle prime rilevazioni, ilmostra una plusvalenza dello 0,95%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.610 punti. Sale il(+0,88%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,77%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,44%),(+1,43%) e(+1,20%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,72%),(+2,68%),(+1,97%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,58%.Tra i(+10,56%),(+7,09%),(+5,08%) e(+4,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.