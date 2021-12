Seduta euforica per Milano e le Borse europee

peggiorerà

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

CNH Industrial

Buzzi Unicem

Unipol

Italgas

Campari

Garofalo Health Care

Autogrill

El.En

Juventus

Sesa

Alerion Clean Power

Reply

SOL

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Gli Eurolistini stanno registrando un parziale rimbalzo dal sell-off di ieri, anche se i timori sulla diffusione della variante Omicron rimangono sotto osservazione da parte degli investitori. Gli, a causa dell'avvicinarsi delle festività, aumentano la volatilità dei singoli titoli. Sul fronte macroeconomico, a ottobre prosegue per il quinto mese consecutivo la crescita congiunturale del fatturato dell'industria italiana, mentre il morale dei consumatori tedeschiulteriormente all'inizio del nuovo anno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.796,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,57 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +131 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.buona performance per, che cresce dell'1,13%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,03%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,08%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.500 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.008 punti.Sale il(+0,72%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,42%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,10%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,98%.Svettache segna un importante progresso del 2,58%.Vola, con una marcata risalita del 2,12%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,62%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,31%),(+3,58%),(+2,91%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.