Sport, "lo scatto" di ENDU: 2021 anno della ripartenza

(Teleborsa) - A pochi giorni alla chiusura dell'anno anche ildi discipline di outdoor e ditraccia un primo bilancio. A proporlo, hub di riferimento delL'anno che sta per chiudersi ha visto il ritorno di gare e manifestazioni sportive delle discipline endurance: dalpassando per iltutti sport che hanno mostrato buona salute, rileva ENDU, la digital company che è stata partner con i propri servizi di oltre 1.300 eventi nazionali (erano 464 l'anno scorso) con unaNon vi è dubbio che il “virus” abbia fortemente influenzato l'organizzazione e la pratica agonistica in modo trasversale su tutte le discipline, ma nel corso del 2021 il ritorno a indossare un pettorale è stato generale in tutte le discipline: dalle 464 manifestazioni organizzate lo scorso anno si è passati a oltreOltre il doppio di gare è un segnale forte per il movimento. A questa analisi va aggiunta la partecipazione degli atleti che è passata da 177.000 lo scorso anno a"Il 2021 che si sta chiudendo hasotto il profilo degli eventi organizzati e incoraggianti per il numero di partecipanti, consentendoci di guardare al futuro con ottimismo – ha commentatoCoo di ENDU – perché abbiamo riscontrato anche un cambio dei comportamenti che ci hanno portato ad adeguare le nostre proposte. Il numero di appassionati è cresciuto con numeri molto importanti, oggi li stiamo ingaggiando e intrattenendo con i nostri contenuti video/editoriali, per portare molti di loro adNel dettaglio poi vi sono discipline sportive che hanno dimostrato tutta la propria capacità di aggregazione, e questo è il caso delle due ruote: ilcon 140 eventi serviti da ENDU pari a tre volte tanti quelli dello scorso anno, e ancor meglio ha fatto laParallelamente, lato media ENDU con i contenuti di ENDUchannel, il canale ha registrato una crescita nel 2021 del 600% raggiungendo le oltrecon una crescita mese su mese del 20% nell'ultimo periodo.