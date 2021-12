Unicredit acquista azioni proprie

UniCredit

(Teleborsa) -ha reso noto, di aver, nell'ambito del Secondo Programma di Buy-Back 2021, dal 13 al 17 dicembre 2021, complessiveal prezzo medio ponderato di 13,1276 euro.Tali operazioni sono avvenute nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit comunicato in data 9 dicembre 2021 e avviato in data 13 dicembre 2021, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2021 che ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 651.573.111,00 euro e per un numero di azioni ordinarie non superiore a 110.000.000 (il “Secondo Programma di Buy-Back 2021”).Al 17 dicembre 2021, a partire dall’avvio del Secondo Programma di Buy-Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di 7.267.955 azioni, pari allo 0,33% del capitale sociale, per uncomplessivo pari aNel frattempo, a Milano,si muove al rialzo e si attesta a 13,21 euro, con un aumento dell'1,66%.