Andamento negativo per il settore automotive dell'Italia (-0,78%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Ferrari

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 332.667,6, in diminuzione dello 0,78%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 617, dopo che ha esordito a 621.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.