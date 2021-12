Borse asiatiche in modesto rialzo. Tokyo poco sopra la parità

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La, traendo spunto dal rimbalzo di Wall Street , mentre restano forti le preoccupazioni per il diffondersi della variante Omicron nel mondo.Sosta poco sopra la parità la Borsa di, con ilche scambia con un +0,16%, mentre il Topix registra un incremento dello 0,12%. Sulla stessa linea(+0,32%).Miste le borse cinesi, conche lima lo 0,07%, mentre viaggia in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,7%. Bene anche(+0,21%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, guadagni frazionali per(+0,23%), assieme a Kuala Lumpur (+0,42%) e Bangkok (+0,35%), mentre tentennano(-0,06%) e(-0,01%).In rialzo(+0,66%); come pure, in moderato rialzo(+0,21%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,06%, mentre il rendimento per ilè pari 2,85%.