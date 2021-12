Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà, Inps: autorizzate a novembre 91,1 milioni di ore

(Teleborsa) - Nel mese disono state autorizzatedi. Circa il 60% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria COVID-19”. Lo ha segnalato l'Inps nel suo Osservatorio CIG. Le ore diautorizzate a novembre 2021 sono state 25,4 milioni, con una variazione congiunturale del -25,0% rispetto a ottobre, nel corso del quale sono state autorizzate 33,8 milioni di ore. A novembre 2020, le ore autorizzate sono state 173,3 milioni. Per ladi novembre sono state autorizzate 32,3 milioni di ore, di cui 4,2 milioni per solidarietà, con un incremento del 225,7% rispetto a novembre 2020 (9,9 milioni). La variazione congiunturale rispetto a ottobre 2021 è pari al +127,3%. Gli interventi di CIG in deroga di novembre 2021 sono stati pari a 12,1 milioni di ore, con un decremento del -32,4% rispetto a ottobre, mentre rispetto a novembre 2020 (73,9 milioni di ore) si registra una variazione tendenziale del -83,6%.Il numero di ore autorizzate nel mese di novembre 2021 neiè pari a 21,2 milioni, con un decremento del -36,3% rispetto a ottobre e una variazione tendenziale del -83,6% rispetto a novembre 2020 (129,2 milioni).Il numero di ore diautorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 30 novembre 2021, per emergenza sanitaria, è pari a 6.480,3 milioni di cui: 2.703,5 milioni di CIG ordinaria, 2.330,5 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.446,3 milioni di CIG in deroga. Nel mese di novembre 2021 sono state autorizzate 35,1 milioni di ore, con un decremento del -45,6% rispetto alle ore autorizzate a ottobre 2021.Le autorizzazioni si riferiscono: a 534 aziende per la CIG ordinaria con 1,8 milioni di ore, a 9.136 aziende per l’assegno ordinario con 21,2 milioni di ore e a 27.890 aziende per la CIG in deroga con 12,1 milioni di ore. Riguardo la cassa integrazione ordinaria, i settori con il maggior numero di ore autorizzate sono: “” con circa un milione di ore e “pelli cuoio e calzature” con quasi 500mila ore. Questi due settori sono gli unici che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 possono fruire ancora della CIG ordinaria con causale Covid-19 (Dl 73/2021 e 146/2021) e assorbono l’82% delle autorizzazioni del mese di novembre.Per la cassa integrazione in deroga il settore con il maggior numero di ore autorizzate è il “commercio” con 5,6 milioni di ore; seguono “alberghi e ristoranti” con 2,9 milioni e “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con 1,5 milioni di ore. Questi tre settori assorbono l’83% delle ore autorizzate a novembre per le integrazioni salariali in deroga. Nel mese di novembre 2021 i settori con più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: “alberghi e ristoranti” con 5,6 milioni di ore, “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con 4,9 milioni di ore e “commercio” con 3,2 milioni di ore.Riguardo la distribuzione regionale, è l’che ha avuto, nel mese di novembre 2021, il maggior numero di ore autorizzate di CIG ordinaria, con circa 389mila ore; seguono Lombardia e Marche con rispettivamente 284mila e 231mila ore. Per quanto concerne la CIG in deroga, le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono la Lombardia con 3,4 milioni di ore e Lazio e Campania con 1,4 milioni di ore.Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano nel Lazio (3,9 milioni di ore), Lombardia (3,6 milioni), Emilia Romagna (2,1 milioni) e Campania (1,9 milioni).