Generali

(Teleborsa) -ha affermato che eserciterà(call date 8 febbraio 2022) di. Il titolo ha ISINXS0283627908 ed è quotato sulla Borsa del Lussemburgo. Il rimborso anticipato delle obbligazioni subordinate perpetue avverrà l'8 febbraio 2022 in conformità ai rispettivi termini e condizioni, è stato autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e avverrà rispetto a tutti i Titoli in circolazione.