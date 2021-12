IEG, a Vicenza torna T.GOLD: riflettori su tecnologie innovative per la lavorazione dei preziosi

Italian Exhibition Group.

(Teleborsa) - Tornano in mostra a Vicenza le più avanzate tecnologie della filiera orafa e manifatturiera del gioiello dal 21 al 26 gennaio 2022 a, la manifestazione internazionale dedicata ai macchinari per l'oreficeria e alle tecnologie innovative applicate all'oro e ai preziosi firmata– fa sapere IEG in una nota – si svolgerà dal vivo conin contemporanea, il salone internazionale del gioiello di IEG. Tra i maggiori player italiani saranno presentiNella, completamente dedicata e allestita – assicura IEG – in modo da garantire a espositori e visitatori la massima sicurezza in termini di distanziamento sociale, gli espositori saranno disposti in modo da facilitare ai buyer la scoperta di tutte le novità grazie ad unfusione, lavorazione meccanica, prototipazione e produzione digitale, finitura, affinazione e recupero, utensili-banchi e materiali.Non solo tecnologia applicata ma anche alta formazione grazie all'appuntamento del 23 gennaio 2022 con il, la conferenza internazionale dedicata alle nuove tecnologie del settore della gioielleria co-organizzata insieme all'aziendaT.GOLD è organizzato in partnership cone grazie alla collaborazione di Italian Exhibition Group con