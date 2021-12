Istat, cresce l'interscambio extra Ue trainato da energia

(Teleborsa) - Laa novembre ha evidenziato unin calo rispetto a novembre 2020 (+6.626). Aumenta però l’avanzo nell’interscambio di (da +8.092 milioni per novembre 2020 aper novembre 2021). E' quanto rileva l'Istat.con i paesi extra Ue27 a novembre ha evidenziato un aumento congiunturale più marcato per leche per le. L’incremento delle esportazioni è stato trainato dall', ma sono cresciuti anche beni intermedi (+6,1%) e strumentali (+1,7%), mentre diminuiscono le esportazioni di beni di consumo non durevoli (-2,6%) e durevoli (-2,2%). Dal lato dell’import, la crescita congiunturale è determinata principalmente dall’energia (+5%) e risultano in calo gli acquisti di beni intermedi (-3,8%).rispetto al trimestre precedente, sintesi di andamenti positivi per energia e beni di consumo e negativi per beni intermedi e beni strumentali. Nello stesso periodo,registra un incremento congiunturale del, dovuto alla crescita degli acquisti die beni di consumo non durevoli (+13,5%).trainata dall'energia (+187,4%). L’import segna una crescita tendenziale del 37,7%, anch’essa molto sostenuta per l'energia (+171,6%).Si rilevano aumenti su base annua dell’export verso la maggior parte dei principali paesi partner extra Ue27: più ampi per i paesi OPEC (+27,6%), Stati Uniti (+24,5%), Turchia (+24,1%), paesi MERCOSUR (+15,9%) e Giappone (+15,6%). Diminuiscono le vendite verso paesi ASEAN (-6,7%), Svizzera (-5,7%), Regno Unito (-4,0%) e Cina (-3,6%). Gli acquisti da Russia (+111,6%), paesi ASEAN (+57,0%) e paesi OPEC (+53,0%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni dai paesi extra Ue27. Le importazioni dal Regno Unito (-6,8%) risultano in calo.