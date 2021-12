L'indice delle aziende sanitarie in territorio positivo (+1,06%), notevole balzo in avanti per Eukedos

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 318.003,3 in aumento di 3.363,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 911, dopo aver avviato la seduta a 909.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,65%.