Logistica, Maersk compra LF Logistics per 3,6 miliardi di dollari

Maersk

(Teleborsa) -, la più grande compagnia di navigazione mercantile al mondo, ha raggiunto un, una società di logistica con sede a Hong Kong, per. Con l'acquisizione, Maerskesistente, portando il numero totale di strutture a 549 a livello globale, distribuite su un totale di 9,5 metri quadrati. "Con l'acquisizione di LF Logistics, aggiungiamoper supportare la crescita a lungo termine dei nostri clienti nell'area, nonché capacità e tecnologie che possiamo scalare nella nostra attività di logistica a contratto a livello globale", ha affermato Soren Skou, CEO di Maersk.Il valore della transazione è di 3,6 miliardi di dollari (enterprise value) post-IFRS 16. Inoltre, nell'ambito della transazione è stato concordato un earn-out con un valore totale fino a 160 milioni di dollari relativo alla futura performance finanziaria. L'acquisizione dovrebbeNel 2020 LF Logistics ha registrato undi circa 1,3 miliardi di dollari e unrettificato post IFRS 16 di circa 235 milioni di dollari. Per l'intero anno 2021 l'attività di ICL dovrebbe registrare un fatturato di circa 1 miliardo di dollari con un EBITDA post-IFRS 16 rettificato di circa 250 milioni di dollari.