Mercati europei in stand-by. Piazza Affari conferma cautela

(Teleborsa) -, che insieme alla borsa di Milano mostrano cautela in visata delle festività natalizie. Il clima è dominato ancora dalleper il diffondersi dellain Europa, mentre il Presidente Biden ha annunciato un piano rafforzato per il Natale in USA.anche sui mercati delle, in particolare il gas, a causa delNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,128. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 71,57 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +134 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,05%.poco mosso, che mostra un +0,04%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%, e resta vicino alla parità(+0,08%).A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.602 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.136 punti.In moderato rialzo il(+0,66%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,85%).di Milano, troviamo(+2,01%),(+1,19%),(+1,01%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,18%.scende dell'1,08%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,66%),(+2,25%),(+2,03%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.