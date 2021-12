Natale, Coldiretti: "Niente cenoni per 4,8 milioni di poveri in Italia"

(Teleborsa) - Sonoche per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. È quanto emerge dall'diffusa in occasione dellaPer aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy e passare delle feste più serene nonostante la pandemia Covid, con l'avanzare della variante Omicron, torni a fare paura sia sul fronte sanitario che su quello economico ed occupazionale, glisono mobilitati in tutta Italia con l'iniziativa lanei. Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica diffusi lungo la Penisola – spiega Coldiretti in una nota – possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose. Il modello è quello dell'usanza campana del "caffè sospeso", ma in questo caso si tratta di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie in difficoltà. Lcon la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, è stata presentata insieme alcon la partenza del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti."Il nostro impegno quotidiano è il segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche – spiega il–. Di fronte a una situazione sociale così pesante che non si vedeva dal dopoguerra stiamo realizzando uno sforzo corale che dimostra la capacità dell'Italia di unirsi e mobilitare risorse per uscire insieme dalla crisi, nella consapevolezza di essere una comunità nazionale che ha potenzialità e capacità a tutti i livelli per far ripartire il Paese".Se la maggioranza degli italiani si è salvata dal disagio sociale in pandemia tra sussidi statali e trasferimenti intra-familiari– sottolinea Coldiretti –avendo budget risicati per cui la fiammata inflazionista è sufficiente per metterli in difficoltà nel garantirsi i pasti sempre e comunque, secondo il rapporto Coldiretti/Censis.E guardando al futuro prossimo – precisa Coldiretti – oltre alle persone a rischio povertà alimentare, vi è unche per paura di non farcela dovrà limitarsi alle sole spese di base, tra casa e alimentazione. "Una realtà drammatica contro la quale oltre 4 italiani su 10 (43%) – conclude Coldiretti – intendono partecipare a Natale ad iniziative di solidarietà, facendo beneficienza e donazioni per aiutare le famiglie più bisognose piegate dal peso della crisi causata dall'emergenza sanitaria".