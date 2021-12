Nusco sigla accordo con Fom Industrie per nuovo macchinario ultra innovativo

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed attiva nel settore degli infissi, ha raggiunto un, società leader nel campo dei macchinari per il taglio e la lavorazione dell'alluminio, relativoper il taglio e la lavorazione di infissi e sistemi in alluminio.L’investimento si inserisce nelladi Nusco con un focus su progetti sempre più innovativi e sostenibili in linea con la politica industriale prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0, che punta alla trasformazione digitale delle imprese al fine di rendere più efficienti le filiere produttive."Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Fom Industrie, che s’inserisce perfettamente nella nostra strategia sempre più orientata all’innovazione e alla sostenibilità", ha affermato il Presidente e Ad Luigi Nusco, aggiungendo "oltre ad una maggiore efficienza energetica e produttiva, il nuovo impianto ci permetterà di incrementare la produzione dei sistemi in alluminio, materiale riciclabile al 100%, che potrà in futuro essere immesso nuovamente nel ciclo produttivo, secondo le logiche dell’economia circolare".,"Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Nusco, nostro partner da tempo con reciproco beneficio. Fom industrie e Nusco condividono obiettivi di crescita e innovazione tecnologica finalizzati alla ottimizzazione e alla digitalizzazione dei processi produttivi", ha commentato Alessandro Pettinari, Ceo di Fom Industrie.