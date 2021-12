Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.648 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,12%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,02%). I principali indici sono vicini alla parità dopo il rimbalzo della seduta di ieri, che seguiva una una serie di tre giorni di ribassi stimolati dai timori sulla variante Omicron. Occorre sottolineare cherendono poco significative le variazioni dei titoli e offrono poche indicazioni sui trend in atto. Sul fronte macroeconomico, il2021 è stato rivisto al rialzo al +2,3%, mentre le richieste di mutui settimanali sono risultate in calo nonostante la diminuzione dei tassi.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,62%),(+0,86%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,81%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Al top tra i, si posizionano(+4,82%),(+3,25%),(+1,85%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,36%.scende dell'1,35%.