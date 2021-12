Unicredit Bank AG amplia gamma Turbo Certificate su SeDeX

UniCredit

(Teleborsa) -ha ampliato la propria gamma disul mercato italiano, condi tipologia sia Closed End che Open End che vanno ad aggiungersi agli oltre 800 strumenti di tipologia Turbo già quotati sull’MTF SeDeX di Borsa Italiana.In un momento di mercato caratterizzato da volatilità in aumento sia sui listini europei che americani, UniCredit mette a disposizione degli investitori dei prodotti chesia al rialzo che al ribasso sui maggiori indici mondiali: in questa emissione si trovano infattisugli indiciA differenza dei prodotti che presentano una leva fissa (come gli ETF a leva o i certificate a leva fissa), o effetto dell’interesse composto, che rende gli strumenti efficienti se mantenuti in portafoglio solamenteper il singolo giorno di negoziazione. Grazie ai Turbo è infatti possibile mantenere la leva desiderata fissa per l’intero periodo di negoziazione, che sia di un giorno o di una settimana.L’ultima emissioneche non prevedono una data di scadenza e sono dotati di meccanismo di financing incorporato nel valore di strike e knockout che viene aggiornato giornalmente,, che prevedono lae il cui valore di strike e knockout rimane fisso per l’intera durata di vita dello strumento.Il segmento dedicato a questi prodotti sul mercato SeDeX di Borsa Italiana ha visto una crescita di interesse da parte degli investitori negli ultimi anni, superando un turnover complessivo di oltre 2 miliardi di euro sia nel 2020 che nel 2021,. L’offerta UniCredit arriva a contare ora oltre 1000 prodotti, scritti su azioni italiane ed europee, indici europei e americani, materie prime e tassi di cambio.