Wall Street rimbalza dopo tre giornate drammatiche

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che rimbalza dopo tre sesssioni pesantemente negative. A sollevare il mercato statunitense hanno indubbiamente concorso alcune ricoperture, ma anche le rassicurazioni giunte dal Presidente Biden circa la gestione dell'emergenza sanitaria e la possibili approvazione di una cura per il Covid. Ilporta a casa un guadagno dell'1,60%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 4.649 punti.Ottima la prestazione del(+2,29%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+1,62%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,89%),(+2,60%) e(+2,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,12%),(+5,89%),(+3,26%) e(+3,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,14%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,63%),(+10,54%),(+7,85%) e(+6,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.