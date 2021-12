A Tokyo si scatenano gli acquisti: calano i timori per Omicron

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - A, ilchiude la giornata con un aumento dello 0,83%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.852 punti, e Shanghai sale dello 0,57%. Continuano quindi i rialzi dei mercati azionari globali, grazie alle indicazioni che lae ai solidi dati macroeconomici degli Stati Uniti."Ile i relativicontinuano a dominare la propensione al rischio degli investitori", ha affermato David Chao, stratega di Invesco. "I recenti dati sulla salute del Regno Unito e di altri luoghi del mondo indicano che il caso peggiore è improbabile: anche se i tassi di trasmissione di Omicron sono più alti, questa variante sembra meno virulenta e meno incline a causare malattie gravi o morte".Leggermente positivo(+0,48%); come pure, in frazionale progresso(+0,46%). Buona la prestazione di(+0,78%); come pure, guadagni frazionali per(+0,32%).Sul fronte societario, ha annunciato che ridurrà la propriadal 17% al 2,3%. Sul fronte macroeconomico, continuano a migliorare le condizioni economiche del Giappone nel mese di ottobre, secondo i dati del leading indicator Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,25%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,16%.Il rendimento dell'tratta 0,06%, mentre il rendimento delè pari 2,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,7%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. 1,1%).