(Teleborsa) - Con lo slogan "Poche semplici mosse per partire in piena sicurezza", Aeroporti di Roma avvia la campagna per la gestione delle partenze con Green Pass presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.Basterà esibire il Green pass ai controlli di sicurezza e poi la compagnia aerea lo controllerà al gate d’imbarco con l’apposita app Verifica-19.