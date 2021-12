Borse europee poco mosse nell'ultima seduta prima delle feste

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. La giornata è priva di spunti significativi, conin vista della conclusione dell'anno. Sul fronte della variante Omicron, sono arrivate alcune notizie positive:ha dichiarato che un ciclo di tre dosi del suo vaccino è efficace contro la nuova variante del coronavirus Omicron, citando i dati di uno studio di laboratorio dell'Università di Oxford. Ciò segue due studi diffusi ieri, uno delle principali università del Sudafrica e l'altro dall'Imperial College di Londra, che suggerivano una riduzione dei rischi di ricovero e malattie gravi rispetto alla variante Delta.Sul, a dicembre 2021 aumenta la fiducia dei consumatori italiani, mentre diminuisce la fiducia delle imprese; la Spagna ha rivisto al rialzo il PIL 3° trimestre 2021; crescono a tassi record i prezzi import ed export in Germania a novembre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,25%.In salita lo, che arriva a quota +137 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,10%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,24%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,25%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.440 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); leggermente negativo il(-0,22%).di Milano, troviamo(+1,44%),(+1,40%),(+1,06%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Tra i(+1,86%),(+1,53%),(+1,51%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.