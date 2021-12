(Teleborsa) -8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di novembre12.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella, al Quirinale, consegnerà il Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi invernaliItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Comunicazione BOT-CTZ