Future USA positivi aspettando l'Opening Bell

Tesla

(Teleborsa) - Wall Street intende chiudere la settimana di Natale con una performance positiva:. Gli investitori, che si trovano anche ad aggiustare i portafogli in visione di fine anno, continuano a mostrare ottimismo sul fatto che la rapida crescita dei casi della variante Omicron non farà deragliare la ripresa economica.Il contratto sulmostra un +0,30% a 35.853 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,26% a 4.708 punti. Il derivato sulsegna un +0,17% a 16.209 punti.Sul, la giornata è ricca di dati. Prima dell'Opening Bell, vengono diffuse le richieste di sussidio di disoccupazione, le spese personali, i redditi personali e gli ordini di beni durevoli. Dopo l'apertura della borsa si conosceranno le vendite di immobili dei costruttori ai primi proprietari e la fiducia del consumatori dell'Università del Michigan.Tra ici sono(due dosi del suo vaccino hanno dimostrato forti risposte immunitarie contro la variante Omicron),(Tencent cederà la maggior parte della sua partecipazione), ha annunciato un accordo per acquistare la rivale Heydude per 2,5 miliardi di dollari),(ha completato la consegna del suo primo veicolo elettrico), e(Musk ha dichiarato di aver "quasi finito" con le vendite di azioni dopo aver suggerito di aver completato le vendite)