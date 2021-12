Genertel rinnova la partnership con Mercedes-Benz Financial Services Italia

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa di Generali Country Italia, ha(merfina), la finanziaria del gruppo Mercedes-Benz.La collaborazione, attiva dal 2014, punta adche accendono un finanziamento per l'acquisto dell'auto, unadenominatacombinata con diverse soluzioni finanziarie altamente personalizzate e competitive. Quest'ultima edizione di feel Star comprende cinque nuove garanzie che si aggiungeranno a quelle attive dal 2014. Il prodotto feel Star, che conta ad oggi oltre 66.000 adesioni, ha raggiunto 55 milioni di raccolta premi nel 2021."Con questo ampliamento di offerta i Clienti di Mercedes-Benz e Smart potranno aumentare la scelta di protezione delle coperture Genertel, e i nostri brand vivranno una sinergica e concreta crescita sui temi come la protezione della mobilità, la sicurezza e la soddisfazione dei Clienti", ha affermato l'Ad di genertel, aggiungendo "crediamo che le partnership siano cruciali per dar vita a ecosistemi integrati di servizi innovativi, in grado di offrire una customer experience di qualità e soluzioni di protezione coerenti con i bisogni dei Clienti"., Direttore Sales & Marketing di merfina, ha spiegato "le abitudini di acquisto dei Clienti sono mutate, sempre più attenti ai servizi che ruotano attorno al mondo dell’Automotive alla ricerca di soluzioni innovative ed integrate. Proprio per questo le reti di vendita sono state “professionalizzate” nel settore dei servizi assicurativi ed oggi possiamo dire che l’offerta Genertel dedicata al mondo Mercedes rappresenta una soluzione a grande valore aggiunto in abbinamento ai nostri prodotti finanziari".Rispetto all’attuale offerta, con feel Star 2021 saranno disponibili ulteriori soluzioni di protezione. Una di queste è il(RTI), che consente al Cliente di restare indenne dalle perdite pecuniarie conseguenti ad un furto o ad un danneggiamento irreparabile della propria Mercedes-Benz o Smart. Un’altra novità è launa soluzione che copre la responsabilità verso terzi dell'intera famiglia durante la circolazione con mezzi azionati da un motore elettrico come il monopattino o la bici elettrica. S aggiungono poi il servizio diper offrire ai Clienti continuità di circolazione anche in caso di riparazione per danni parziali presso la rete ufficiale Mercedes-Benz, laper tutelare gli interessi del Cliente in caso di incidente, e laper rimborsare alcune spese improvvise legate ad esempio alla perdita delle chiavi, alla reimmatricolazione del veicolo ed al rifacimento della patente.feel Star 2021 aggiorna inoltre il Pacchetto Base, che protegge il veicolo dai danni da Incendio e Furto, con due livelli di upgrade assicurativi legati al Pacchetto Premium: il primo che aggiunge le garanzie Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici, Rottura Cristalli; e il successivo che estende la copertura per Minikasko, Kasko e Infortuni del Conducente.