Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo (+0,71%), seduta effervescente per Tesmec

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

grande capitalizzazione

Nexi

CNH Industrial

Leonardo

media capitalizzazione

Biesse

Fincantieri

ENAV

bassa capitalizzazione

Tesmec

Saes Getters

Piovan

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 42.432 in crescita dello 0,71%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 1.147, dopo aver avviato la seduta a 1.142.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,44%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,20%.Composta, che cresce di un modesto +0,86%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,51%.avanza dell'1,02%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,63%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,00%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,97%.