Le ultime risposte al Covid: il vaccino Novavax e la pillola di Pfizer

(Teleborsa) - Lastatunitense, l'autorità americana sui farmaci, ha dato il via libera al, la pillola anti Covid-19 di. Si tratta del primo farmaco da poter assumere acontro il virus. Il trattamento orale prevede che i pazienti assumano una serie di pillole per diversi giorni e si pensa che possa contribuire ad alleviare la pressione sugli ospedali in un momento di forti rialzi dei contagi. Ilha ordinatodi trattamenti della Pfizer e la società ha detto di essere pronta a dare "subito" inizio alle consegne. Ilha mostrato che il farmaco di Pfizer riduce dell'89% i casi di ricovero per i pazienti che hanno ricevuto il farmaco entro tre giorni dai primi sintomi.In, invece, si attendono per gennaio le prime dosi di, il vaccino “tradizionale” a base proteica. Il nuovo vaccino sarà riservato a chi non si è ancora vaccinato. Dopo il via libera dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, l’, l’Agenzia italiana del farmaco, lo ha infatti autorizzato come vaccino per le somministrazioni dellee dunque non per i richiami. Una indicazione che a questo punto riserva l’impiego di questo nuovo antidoto contro il Covid, il quinto autorizzato finora, per chi deciderà di immunizzarsi tra i 6 milioni di italiani che finora hanno deciso di non vaccinarsi.Per Novavax è previsto undia distanza di tre settimane l'una dall'altra. Nuvaxovid, questo il nome commerciale, si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata da decenni per altri vaccini, come quello già in uso contro l’epatite B e il papilloma virus. Il vaccino contiene la, che si trova sulla superficie delle cellule del virus ed è un “adiuvante”, in grado di stimolare la risposta immunitaria. I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid , ha rilevato la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia, hanno mostrato unadi circa il 90% nel prevenire la malattia sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni.