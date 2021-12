Maire Tecnimont, commessa in partnership per decarbonizzazione acciaieria russa

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, ha annunciato che ladi Engineering e Procurement (EP) su base Lump Sum da Paul Wurth, società del gruppo SMS, per la realizzazione di due unità di reattore di Ossidazione Catalitica Parziale (Catalytic Partial Oxidation - CPO). Queste unità saranno istallate presso unNextChem agirà comeper implementare la produzione di syngas alimentato da gas naturale per un altoforno, andando a sostituire il carbone. La tecnologia proprietaria CPO che sarà fornita da NextChem consente lada gas naturale e da altri idrocarburi gasosi con aria arricchita e reattori ad aria compressa. Il completamento del progetto è previsto entro 16 mesi dalla data di firma."Quella siderurgica è oggi una delle più interessanti tra le industrie hard-to-abate in corsa per la decarbonizzazione - ha commentato l'- Tra le nostre tecnologie in portafoglio che consentono la riduzione dell'uso del carbone, questa permette di sostituirlo con gas sintetico derivato da gas naturale". "- ha aggiunto - Questa tecnologia consentirà di colmare il divario tra la capacità installata di rinnovabili e la domanda crescente di energia non prodotta da carbone".