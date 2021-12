Manovra, passa indennità di sede docenti. Pacifico: "Vittoria, ma si allarghi a lavoratori fuori sede"

(Teleborsa) - Passa l'indennità di sede per i docenti chiesta dal sindacato della scuola Anief. "" per ilche chiede si "allarghi a tutti i lavoratori fuori sede assieme a quella biologica".Il provvedimento, che attraverso unpuò contare su 9 milioni in 3 anni, "è rilevante" - spiegano dal sindacato - anche perché è, ma: per i lavoratori della scuola è unache il presidente Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha chiesto dalla scorsa primavera e annunciato in centinaia di assemblee: "", ha detto il sindacalista ribadendo che si tratta di un diritto e non di una concessione.Per il giovane sindacato si è avviato un percorso, di cui si è fatto promotore. "svolte nel 2021, ricorda il leader dell’Anief: abbiamo chiesto, in particolare, una specifica indennità per il personale scolastico di sede per le zone isolate (comunità isolane e montane), zone a rischio o alto flusso migratorio, per i lavoratori fuori sede. Adesso,perché nei prossimi provvedimenti possa allargarsi la platea dei beneficiari che saranno ristorati per il lavoro svolto in luoghi più difficoltosi".Pacifico sostiene che ", come pure quella di incarico per risarcire i precari dell'abuso dei contratti a termine siglati dopo un triennio di supplenze".