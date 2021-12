MEF annuncia programma emissioni 1° trimestre 2022: ecco i dettagli

(Teleborsa) - Ilemetteràper un valore minimo di. Lo annuncia il Tesoro, indicando che sono previsti BTP Short, scadenza 29/11/2023, per un importo di 9 miliardi di euro, e BTP a 5 anni, scadenza 01/04/2027, per un ammontare minimo di 10 miliardi di euro.Durante il primo trimestre, saranno inoltre offerte: BTP Short 30/01/2024, BTP 15/12/2024, BTP 01/08/2026, BTP 115/02/2029 cedola 0,45% e BTP 01/06/2032 cedola 0,95%.Infine, il MEF potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all’inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato secondario, utilizzando la procedura d’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa.